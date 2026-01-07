KDDIと沖縄セルラーは5日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、使い放題トッピングが40回分セットになった「通勤・通学定期」2種の提供を開始した。価格は2200円/回～。期間は1月13日9時30分まで。 トッピングは「【通勤・通学定期】データ使い放題（1時間）40回分」（2200円/回）と「【通勤・通学定期ワイド】データ使い放題（2時間）40回分」（3600円/回）をラインアップする。「デー