俳優の川崎麻世が6日に自身のアメブロを更新。共演者でタレントの小堺一機の誕生日をサプライズで祝福したことを報告した。この日、川崎は「1/4に明治座での『ギンギラ学園物語』が昨日無事に終わりました」と舞台の千秋楽を迎えたことを報告。「おかげさまで全公演満席で超盛り上がりました！！」と述べ、共演者らとの集合写真を公開した。続けて「1/3は小堺一機さんの70歳の誕生日」だったといい「サプライズでお祝いしました」