昨年のＮＨＫマイルＣ勝ち馬、パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は次戦で予定するサウジアラビアの１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）で新たにクリスチャン・デムーロ騎手＝フランス＝とコンビを組むことになった。橋口調教師が１月７日、明らかにした。同馬は昨秋に豪州で行われたゴールデンイーグルで５着に敗れたあと、