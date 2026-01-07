ヤクルトのドラフト３位ルーキー山崎太陽投手（創価大）が７日、埼玉・戸田市の寮に入寮した。即戦力として期待される右腕が持ち込んだのは、高級ブランドのガラス製招き猫。叔母の知人からプレゼントされたそうで「右手を上げていると幸運と金運を招くそうなので。目標をしっかりかなえてチームに貢献して、それを招くことができるようにやっていきたいです」と勝利を招くことを誓った。