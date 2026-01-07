アメリカのトランプ大統領がコロンビアに対する攻撃の可能性を示唆したことを受けてコロンビアの外相は6日、アメリカが侵攻してきた場合、軍は領土と主権を守らなければならないと強調しました。古賀颯祐記者：コロンビアのけさの現地紙はご覧のようにトランプ大統領とペトロ大統領の対立を大きく取り上げています。アメリカのトランプ大統領がベネズエラで行った攻撃と同様の作戦をコロンビアに行う可能性を示唆したことを受けて