元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈と、ボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規が７日、都内で結婚発表会見を行った。２人は金屏風（きんびょうぶ）をバックに、幸せオーラ全開。この日婚姻届を提出したが、その理由を語った。婚姻届はきょう１月７日、松井の地元の愛知・春日井市役所に提出した。この日を選んだ理由について、辻本は「僕が応援している（プロ野球の中日）ドラゴンズの柳裕也投手の背番号が