クレープチェーン「ディッパーダン」は、13日から2月1日の期間、『メゾピアノ×ハローキティ』コラボキャンペーンを開催する。【写真】キラキラかわいい『ベリエちゃんバニティショルダー』コラボメニューを展開し、クレープ1種とドリンク1種が登場。また、購入するとノベルティとしてコースターがランダムでもらえる。さらに、オリジナルデザイン包装紙やピック、ストロータグで提供される。