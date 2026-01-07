女優の広瀬すずが７日、都内で行われた富士フイルム「ｉｎｓｔａｘ”チェキ“」新製品発表会に横浜流星とともに登場した。１９９８年から発売されてきたｉｎｓｔａｘシリーズの最新版で、２人は昨年末に放送された同製品のＣＭに出演。撮影を振り返り、広瀬は「今までとはひと味違うストーリー性が強くて、撮影していて楽しかった。テンポ感とかがお芝居していてもすごく楽しかった」と笑顔を見せた。新製品には、チェキの他