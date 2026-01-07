1月7日は旧暦の「人日（じんじつ）の節句」。1年の無病息災を祈り、7種類の野菜が入った「七草がゆ」を食べる風習がある。正月料理で疲れた胃を休め、不足しがちな栄養を補う効果もあるといわれている。七草がゆに使われるのは、「春の七草」と呼ばれる、ゴギョウ、スズナ、スズシロ、セリ、ナズナ、ハコベラ、ホトケノザの7種類の野菜。これらは早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うと言われていて、七草がゆは、古くから体を