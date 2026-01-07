ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)｣が2025年12月31日より、ベビースターラーメンとのキャラクターコラボイベント「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」を開催している。「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」○ベイビースターの限定デジタルプライズやグッズが贈呈「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰で