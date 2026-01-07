メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の多くの小中学校で7日、3学期の始業式が行われました。 名古屋市北区の如意小学校では冬休みを終えた児童が登校し、友達や先生と元気にあいさつを交わしていました。 始業式では全校児童 約280人が体育館に集まりました。 藤澤健校長が、「4月から学年が1つ上がるためにエネルギーを蓄える、そんな3学期にしてください」などと話しました。 5年生の教室では子どもたちが冬