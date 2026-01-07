メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の飛騨一宮水無神社では、参拝者らに七草がゆを振る舞う、「七草粥祭」が行われました。 七草粥祭は、無病息災を祈念して神前に供えた粥を氏子や参拝者らに振舞う行事で、毎年1月7日に行われています。 午前9時、粥が神前に供えられ神事が執り行われました。そのあと神社の婦人会のメンバーが朝早くから炊き上げた七草がゆが、訪れた参拝者に振る舞われました。 七草が