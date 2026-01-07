味の素冷凍食品は1月6日、2026年春季の家庭用冷凍食品で新商品5品、リニューアル品6品を発表した。タイパ志向やメリハリ消費など生活行動の多様化が広がると予想される中、それに対応した新商品やリニューアル品を投入する。具体的には、同社の主力である餃子で新商品3品、リニューアル品3品、食卓おかずで新商品2品、リニューアル品3品を2月〜3月に発売する。主力ブランドである「AJINOMOTOギョーザ」では新商品3品、リニューアル