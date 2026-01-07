長泉町で現金およそ1000万円が奪われた強盗事件で、逮捕された実行役の少年3人のうち1人が警察署に出頭していたことがわかりました。この事件は12月22日午前1時ごろ、長泉町納米里で80代の夫婦が口や手をテープで縛られ現金およそ1000万円が奪われたもので、これまでに強盗致傷などの疑いでいずれも17歳の少年3人が逮捕されています。少年らは実行役でこのうち最初に逮捕されたフィリピン国籍の高校生が、家族に連れられて警