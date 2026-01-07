SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）が7日午前11時から、都内のホテルで結婚会見を行い、今後について語った。2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道。同日に辻本の所属事務所が「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と認め、辻本もSNSで「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運