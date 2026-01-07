タレントの若槻千夏（41）が、6日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）で、自身にまつわるウワサに言及した。同番組内で「伊達メガネ、このレンズ抜いたの私なの」と切り出した若槻。「これホントなんです」といい、「洋服屋さんをやってる時に、伊達メガネをしてると撮影で反射する。だからレンズを自分で抜いてたの」と明かした。そして「だったらレンズを抜いたほうが、つけま（つけまつげ