俳優の横浜流星（２９）と広瀬すず（２７）が７日、都内で富士フイルムの「ｉｎｓｔａｘ™“チェキ”新製品発表会」に登壇した。新たに発売される動画も撮れるチェキ「ｉｎｓｔａｘｍｉｎｉＥｖｏＣｉｎｅｍａ™」を持ち、２人は互いに動画を撮影しあった。縁日のようなセットの中で、広瀬がフラフープなどで遊ぶおちゃめなシーンを見事に収めた横浜は「いい表情を引き出したのかな」と楽しげにうなずいた。