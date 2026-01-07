時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは京都府の80代の方からのお便り。住んでいる集合住宅で仲良くなった友人の一人が、持病の悪化と足腰の衰えで、階段の上り下りが大変になり――。* * * * * * *集合住宅の3人組私が住むのは、全棟合わせて70世帯の