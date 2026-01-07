経済3団体の新年祝賀会が開かれ、今年の賃上げについて大手企業のトップから平均5％を超えた去年と同じ水準を見込むとの声が相次ぎました。【映像】大手企業トップのコメント三井住友銀行・福留朗裕頭取「しっかりと賃上げを前向きにかなり前向きに考えていきたい。まず最低（去年と）同程度（8％程度）なんじゃないですかね」長谷川隆代会長「経営状況、見通しも含めて検討はしていかなきゃいけないと思いますけれど、やはり5％