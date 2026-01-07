アメリカ軍によるベネズエラ攻撃をめぐりG7＝主要7カ国の外相が電話会合を行い、緊密に意思疎通し連携していくことで一致しました。電話会合は日本時間の7日午前4時からおよそ45分間行われました。【映像】2025年G7外相会合の様子ベネズエラ情勢についてアメリカのルビオ国務長官が最新の動向と、今後の見通しについて説明しました。茂木外務大臣は、「一刻も早くベネズエラにおける民主主義が回復されることが重要」と述べ