タレントの千秋が7日、自身のインスタグラムを更新。同い年の人気お笑い芸人らとのハワイでの3ショットを披露した。これまでの投稿で米ハワイで年越しをしたと明かしていた千秋は「Hawaiiで同級生揃う」と書き出すと、自身と同学年にあたるお笑いタレントのカンニング竹山、お笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明の3ショットをアップ。続く投稿では3人に小木の妻で、ミュージシャンの小木奈歩らも交えたショットも披露。「冗談