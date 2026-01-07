俳優の桃井かおりが7日、自身のインスタグラムを更新。付け合わせたっぷりの手作り七草粥を公開した。【写真】「”胃にやさしいの今年も宜しく！”ガッテンです！」桃井かおりの豊富な付け合わせが印象的な手作り七草粥桃井は「七草粥〜ぅ”胃にやさしいの今年も宜しく！”ガッテンです！」とコメントし、青々とした緑がアクセントとなった七草粥が並んだ食卓の写真をアップしている。続けて「キャベツ浅漬け、鮭、山椒じゃ