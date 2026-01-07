【ワシントン＝池田慶太、ロンドン＝横堀裕也】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は６日、読売新聞の取材に対し、デンマーク自治領グリーンランドの領有に向けて「様々な選択肢」を協議していると声明で明らかにした。米軍活用も「常に選択肢の一つ」と述べた。南米ベネズエラへの軍事作戦に続き、力で現状変更を試みる可能性を示唆した。レビット氏は声明で、グリーンランド領有は「国家安全保障の優先事