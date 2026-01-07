世界最大級の家電・IT見本市「CES」が6日、アメリカ・ラスベガスで開幕しました。ことしは「フィジカルAI」の技術が注目されています。6日、ラスベガスで始まった世界最大級の家電・IT見本市「CES」には、4100社以上が出展。ことしは、AIが状況を判断し、人やモノと直接関わる行動に移す技術「フィジカルAI」が注目されています。韓国のLG電子は、この「フィジカルAI」が搭載された家事ロボット「CLOiD」を初公開しました。AIが状