女優広瀬すず（27）と俳優横浜流星（29）が7日、都内で富士フイルム「instax“チェキ”」新製品発表会に出席した。静止画撮影、プリント機能に加えて最大15秒の動画の撮影も可能なハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」と、スマホプリンター“チェキ”「instax mini Link＋」が、30日に発売される。CMで共演の2人は「Evo Cinema」を手に登場。互いに動画を取り合って、それをプリントアウト、再生して披露した