「第５２回東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日、都内のホテルで行われ、新日本プロレスの棚橋弘至（４９）が技能賞を初受賞した。１月４日東京ドーム大会でオカダ・カズチカとの引退試合を終えた棚橋は、ＭＶＰ、ベストバウト、個人三賞すべて受賞の?グランドスラム?を達成。プロレス大賞史上初の快挙となった。棚橋は「新日本プロレス、１００年に一