ブルージェイズと電撃合意した岡本和真内野手（２９）の入団会見が６日（日本時間７日）に開かれ、思わぬ方向に波紋を広げている。新たな本拠地となるトロントのロジャーズ・センターで行われた会見には、約５０人のカナダや日米メディアが集結。ＭＬＢ公式サイトでブルージェイズの番記者を務めるキーガン・マシソン氏も自身のＸで「今日の岡本の記者会見はトロントのメディアと同じ、それ以上の日本メディアが集まる大盛況だ