【Ruby Spotter】 1月7日 提供開始 日立ソリューションズ・テクノロジーのページより 日立ソリューションズ・テクノロジーは、ゲーム開発会社向けにNintendo Switch 2の多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」の提供を1月7日に開始した。 「Ruby Spotter」はNintendo Switch 2の内蔵マイクを活用し、音声でゲームを操作できるソフ