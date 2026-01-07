「第５２回東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日、都内のホテルで行われ、新日本プロレスのノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＝２８＆ＯＳＫＡＲ＝２７）が、最優秀タッグチーム賞を初受賞した。今年８月に海外武者修行から凱旋帰国すると、９月神戸大会でＩＷＧＰタッグ王座を奪取。実働わずか４か月足らずで新日本のタッグの?顔?