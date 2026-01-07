ヤクルトのドラフト１位ルーキー松下歩叶（あゆと）内野手（法大）が７日、埼玉・戸田市の寮に入寮した。スーツ姿で登場したルーキーが手にしていたのは１本のバット。昨秋のドラフト会議後の指名あいさつで青木ＧＭから贈られたサイン入りバットだ。「青木さんを超えられるように頑張りたい。一番目の入る所に置きます」と２１年間プレーして日米通算２７３０安打を記録したチームのレジェンドを目指していく。