【モデルプレス＝2026/01/07】歌手のLiSAが1月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳鬼滅歌手「スタイル抜群」ミニスカで美太もも全開◆LiSA、15周年記念ビジュアルで美脚披露LiSAは2026年がデビュー15周年イヤーであるとし、スペシャルサイトがオープンしたことを投稿。サイトビジュアルは大きなイチゴを抱いたLiSAが宙に浮いているものとなっている。LiSAはベージュの膝