三連休は「警報級の大雪」のおそれ】 気象庁によると、8日にかけて北日本を中心に荒れた天気となり、さらに週末からの三連休は、日本海側で警報級の大雪となるおそれがあります。 東北、北陸の日本海側では大雪が予想されているほか、九州から四国、中国、近畿の太平洋側でも雪が予想されています。しています。 ＜7日～8日の天気＞ 低気圧が急速に発達しながら日本海を北上しています。 7日は、低気圧にともなって暖か