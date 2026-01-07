“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、富山県富山市の中心部を走る、富山地方鉄道の「市内電車」です。☆☆☆☆☆富山地方鉄道、通称「富山地鉄」は、鉄道線と軌道線（市内電車）を併せ持つ鉄道会社です。立山・宇奈月方面を結ぶ鉄道線はかなりの赤字が累積しており、一部廃線の危機もささやか