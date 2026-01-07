2025年の全国の交通事故死者数が前年比116人減の2547人で、統計が残る1948（昭和23）年以降で過去最少だった。警察庁が1月6日、発表した。（※記事内の数値はすべて速報値）2025年・交通事故死者数、近畿では大阪が120人（−7人）で6位、兵庫は98人（−11人）で8位だった政府は2025年までに年間の交通事故死者を2000人以下とする目標を立てていたが、達成出来なかった。2025年・交通事故死者数、近畿では大阪が120人（−7人）