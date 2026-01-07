【新興国通貨】週明け元高圏推移も、動きは慎重＝中国人民元 ドル人民元は５日に２０２３年５月以来のドル安県となる１ドル＝６．９７８０元までドル安元高が進み、昨日も６．９７台を付ける場面が見らたが、ここからのドル売りには少し慎重。戻り、６．９９００超えでは売りが出る展開で直近は６．９８５０前後。 対円では２２円４０銭ばさみ。５日に２２．５２７を付けたが、ドル円の上昇一服もあって落ち着いた動き。