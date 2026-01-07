秋田朝日放送 岩手との県境の国道４６号は、大雪の恐れがあるため今夜遅くから通行止めとなる可能性があります。 今夜低気圧が急速に発達しながら日本海を進み、前線が８日にかけて東北地方を通過する見込みです。また、上空には寒気が入るため大気の状態が非常に不安定となる見込みです。国土交通省東北地方整備局は、秋田と岩手の県境の国道４６号について低気圧や前線の影響で短時間で大雪になることが予測されているこ