7日朝の最低気温が、ほとんどの場所で最も寒い時期を下回った県内。諏訪湖では、御神渡りの観察開始後 初めて湖面の凍結が確認されました。手で割れるほど薄いもののしっかりと氷が確認できた7日朝の諏訪湖。諏訪の最低気温は氷点下7.4度と今シーズン最低。御神渡りの観察開始から3日目にして初めて岸から2～3メートルの場所が薄く凍りました。八剱神社 宮坂清宮司「（厚さ）8ミリです。うれしいもんだよね。氷