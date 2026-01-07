1月7日は「七草の日」です。静岡市葵区では一年の無病息災を願い、街頭で「七草がゆ」が振る舞われました。静岡市葵区七間町では、町名の「七」にちなみ、1月7日に地元の人たちが20年以上前から「七草がゆ」を振る舞っています。７日は、地元でとれた野菜を使った特製の「七草がゆ」が先着で200食振る舞われ、訪れた人たちは一年の無病息災を願いながら「七草がゆ」を味わっていました。（訪れた人①）「あったかい、塩加減が