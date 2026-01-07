美容師などを目指す学生が髪の毛に感謝する毛髪供養祭が大分県大分市の専門学校で行われました。 毛髪供養祭 毛髪供養祭は、大分市の明日香美容文化専門大学校が学生たちに髪の毛への感謝の気持ちを持ってもらおうと毎年行っています。 7日は美容師などを目指す学生や、職員などおよそ120人が参加し、教材として使った髪の毛に玉串を捧げ、供養していました。 毛髪供養祭 ◆2年生 財津百花さん