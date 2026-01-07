大分トリニータの新体制発表会見が6日行われ、新入団の選手たちやスローガンが紹介されました。 大分トリニータ新体制発表会見 ◆四方田修平監督「どんなことがあってもチームで一つになって戦い抜く一体感。そういった姿をベースにしながら。全力で戦うので応援よろしくお願いします」 四方田修平新監督のもと発足した新生トリニータ。スローガンは「創青湧躍」に決