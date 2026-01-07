鳥取県と島根県で最大震度5強を観測した地震から一夜明けた7日も、約1000世帯で断水が続いています。鳥取・南部町では、地震の影響で6日から水源の水が濁ったことによる断水が続き、約1000世帯を対象に給水車による給水を始めています。7日朝は、給水車から水を運ぶ人々が多く見られました。訪れた人からは「これからどれだけ続くか分からない。（水を）確保できるときにしようと思う」「飲み物と顔を洗おうかな。昨日も寝てるとき