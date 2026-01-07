まさに沿線グルメ。素朴さとともにおいしさが伝わる長崎線沿線のカキ小屋（写真：JR九州）2026年の始まりに、ライトな話題をお届け。鉄道と食の三題噺はいかが。カキ小屋訪問に便利な臨時列車（JR九州）海産物で冬の旬といえばカキ。最近になって高水温、高塩分、酸素不足で瀬戸内のカキが大量死という心配なニュースが飛び込んできたが、九州でカキといえば佐賀県南部の鹿島・太良（たら）エリア。有明海に沿って走るのがJR長崎線