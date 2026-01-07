アサカ理研は一時ストップ高の水準の前営業日比５００円高の３２１５円に買われ、昨年１１月２７日につけた昨年来高値を更新した。東洋エンジニアリングも一時ストップ高まで買われ、三井海洋開発は大幅高の３連騰となっている。中国は軍民両用品の対日輸出規制を強化し、そのなかにレアアース関連製品を対象に含む可能性があると複数のメディアが報道しており、レアアース関連に物色人気が向かっている。 （注）