ダイケンが３日ぶりに反発している。６日の取引終了後に２６年２月期の連結業績予想について、最終利益を１億５０００万円から２億３０００万円に上方修正したことが好感されている。 保有する杉田エース全株式について、ＵＭＫ（東京都墨田区）が実施するＴＯＢに応募したことに伴い、投資有価証券売却益を特別利益として計上することが要因という。なお、今期から連結決算に移行するため前期との比較はないものの、