ｅｎｉｓｈが３日続伸している。６日の取引終了後、モルガン・スタンレー・クレジット・プロダクツ・ジャパン（東京都千代田区）に対する借入金３億円を手元資金により返済を完了したと発表しており、好材料視されている。会社側では、返済後も運転資金及び当面の事業活動に必要な資金については、事業運営を継続できる体制を維持しているとしている。 出所：MINKABU PRESS