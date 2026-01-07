湘南ベルマーレは7日、2026シーズンの選手背番号を発表した。移籍加入組ではDF袴田裕太郎(←東京V←熊本)が3番、MF武田将平(←京都)が6番、FWファビアン・ゴンザレス(←大宮)が9番、MF下口稚葉(←大宮)が13番、FW山田寛人(←鳥栖)が34番、DF岡庭愁人(←FC東京←山口)が55番、MF加瀬直輝(←いわき)が86番を着ける。また新加入組ではMF山口豪太(←昌平高)が30番、GK岩瀬陽(←中央大)が41番を着けることとなった。以下、2026