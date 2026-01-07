2025Ç¯¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÇµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é´°Á´Éü³è¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÇ¯´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÉüµ¢¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤ò5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÆÃ½¸¡£¿Ê²½¤òÈ¼¤Ã¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÉü³è·à¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¡£ ¢£2ÅÙÌÜ