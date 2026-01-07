1年の無病息災を願う「七草がゆ」が長崎市の諏訪神社で振る舞われました。 「セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ」 県産の春の七草を使った「七草がゆ」。 諏訪神社では神前に供えられた七草を使っていて、今年は、米10升、約1000人分が用意されました。 （ 南島原市から） 「とにかく病気をせず、健康で1年通して仕事ができればいい」 訪れた人たちは出来立ての七草が