ウクライナを支援する有志連合は6日、首脳会合を開き、「安全の保証」に関する共同声明を発表しました。イギリスとフランスは、軍隊をウクライナに派遣する宣言にも署名しました。6日にパリで開かれた有志連合の首脳会合後、マクロン大統領はウクライナの安全の保証に関する共同声明「パリ宣言」を発表しました。アメリカ主導での停戦監視やヨーロッパ諸国による多国籍軍を派遣することなどが盛り込まれています。アメリカのウィト