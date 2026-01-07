木原稔官房長官は7日の記者会見で、中国による軍民両用品の日本への輸出規制について「我が国のみをターゲットにした措置は決して許容できず、極めて遺憾」と述べた。【映像】木原官房長官の回答記者が「中国政府は6日、日本に対する軍民両用品目の輸出管理を強化すると発表した。台湾有事をめぐる高市総理の国会答弁への対抗措置とみられるが、こうした中国側の経済的威圧をどう受け止めているか？日本企業や産業への影響につ